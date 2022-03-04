Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Платную парковку в Санкт-Петербурге теперь можно оплатить через телеграмм-бота. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Новая зона платной парковки в Петербурге Татьяна Титаева © ИА REGNUM

До недавнего времени оплатить стоянку автомобиля в зоне платной парковки в центре города можно было через мобильное приложение «Парковки Санкт‑Петербурга», личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Северной столицы, SMS-сообщением на номер 5303 (для абонентов МТС, Мегафон и Билайн, — прим. ред.), через паркомат. А также через мобильное приложение «Парковки России» и банкоматы или личный кабинет банка ВТБ, Сбербанк, ПСКБ.

«Комитет по транспорту предлагает еще один способ оплаты парковки в центре — с помощью Telegram-бота», — сообщили в ведомстве.

Для совершения оплаты необходимо: ввести наименование @MyParking_bot или «Парковки Санкт-Петербурга», запустить бот командой «Старт», прописать тип транспортного средства, госномер автомобиля и номер телефона, оплата производится картой. Отметим, что комиссия за оплату не взимается.

«После оплаты пользователю поступает сообщение о проведенной операции и указывается время размещения ТС. За 10 минут до окончания парковочной сессии, а также по ее завершении, владельцу приходят уведомления о парковке. Таким образом пользователь может продлить свою парковочную сессию», — уточнили в комитете.

Напомним, на сегодняшний день в Петербурге зона платной парковки реализована на 99 улицах Центрального района. Оплата парковки должна быть произведена в течение 15 минут после размещения автомобиля на парковочном месте. Продлить сессию необходимо до того, как оплаченное время закончится. Покинуть парковочное место необходимо не позднее, чем через 10 минут по истечении оплаченного времени.

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