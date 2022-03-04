Ярославль, 4 марта 2022, 09:35 — REGNUM Власти Ярославля отказались от лизинга 10 новых троллейбусов из-за экономической ситуации в стране. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.
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После этого конкурс было решено приостановить. На это повлияло и то, что Банк России повысил ставку до 20%. Сейчас власти думают над тем, в каком формате далее проводить конкурс. По словам чиновника, исходить будут из того, как будет складываться дальнейшая экономическая ситуация и какие условия будут готовы принять поставщики.
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