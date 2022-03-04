Ярославль, , 09:35 — REGNUM Власти Ярославля отказались от лизинга 10 новых троллейбусов из-за экономической ситуации в стране. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Троллейбус City-yaroslavl.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что АО «Яргорэлетротранс» объявилоИА REGNUM конкурс на определение подрядчика, заявки на него принимались до 3 марта.

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«Конкурс был опубликован ещё в середине февраля, на сегодняшний день ни один лизингодатель не готов выйти на условия, которые изначально были опубликованы в рамках технического задания по конкурсной документации. За это время ни от одного потенциального поставщика заявки не поступило», — рассказал Сергей Волканевский.

После этого конкурс было решено приостановить. На это повлияло и то, что Банк России повысил ставку до 20%. Сейчас власти думают над тем, в каком формате далее проводить конкурс. По словам чиновника, исходить будут из того, как будет складываться дальнейшая экономическая ситуация и какие условия будут готовы принять поставщики.

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