Ростов-на-Дону, 4 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ожидается усиление ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Согласно прогнозу синоптиков, 4 и 5 марта порывы ветра будут достигать до 19 метров в секунду. Непогода может спровоцировать перебои с электроснабжением, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Горожан призвали быть крайне внимательными и осторожными.