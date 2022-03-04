Красноярск, , 09:24 — REGNUM В заключительный день Красноярского экономического форума (КЭФ-2022), 4 марта, пройдёт роуд-шоу. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

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В ходе роуд-шоу предприятия Сибири представят крупные бизнес-проекты в сфере устойчивого развития, современных тенденций ведения бизнеса на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности.

Также на 4 марта запланировано роуд-шоу программ «Большого Красноярска». Участникам форума покажут проекты развития инфраструктуры, застройки, благоустройства общественных пространств города.

На круглом столе обсудят комплексные «зелёные» проекты по переработке поражённой древесины с одновременным лесовосстановлением.

В пресс-центре КЭФ запланировано подписание 15 соглашений о сотрудничестве в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, КЭФ-2022 стартовал 2 марта. Основной день форума прошёл 3 марта.

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