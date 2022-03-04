Берлин, , 09:24 — REGNUM Возможно, в будущем Украина и Грузия будут приняты в состав Европейского союза, однако на сегодняшний день этот вопрос не актуален. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

«Нужно очень чётко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь», — подчеркнул глава германского правительства.

Шольц подчеркнул, что в настоящее время речь идёт об «организации конкретной помощи» Украине.

«Мы должны предотвратить войну, то есть не преодолеть — она уже идёт, а позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать всё возможное, чтобы перспективы развития Украины […] были хорошими, чтобы страна не была полностью разрушена и чтобы миллионы людей не погибли», — указал канцлер ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский направил обращение с просьбой принять страну в ЕС. Главы МИД ряда стран Евросоюза эту идею поддержали. Власти США в свою очередь не уточнили, поддерживают ли они приём Украины в Евросоюз, и подчеркнули, что этот вопрос могут решить только страны — члены Евросоюза.

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Также заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС подала Грузия. При этом депутат Европарламента Майкл Галер заявил, что для того, чтобы Грузию приняли в Евросоюз, нужно, чтобы политические стороны в стране научили вести себя соответствующим образом.

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