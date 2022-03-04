Москва, , 09:24 — REGNUM Госдума намерена не копить поправки для нивелирования последствий санкций, а оперативно вносить точечные изменения, среди таких ожидаемых мер — корректировка транспортного налога и НДФЛ с доходов со вкладов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Андрей Макаров Duma.gov.ru

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"Посмотрите у нас есть специальный налог на дорогостоящие машины, стоимость машин возросла, значит, в ближайшие дни мы будем принимать законы для того, чтобы люди от этого не пострадали», — сказал Макаров.

Он также обратил внимание на последствия решения ЦБ повысить ключевую ставку до 20%.

«Да ведь у нас есть налогообложение процентов по вкладам более 1 млн рублей. У нас очень немного людей подпадало под это. Сейчас, когда ставка повышается, естественно, возникает формальное основание, чтобы люди попали под дополнительных подоходный налог. В ближайшие дни мы будем вносить законопроекты и принимать их для того, чтобы этот негативный эффект убрать», — рассказал парламентарий.

«Я могу часами рассказывать о тех мерах, которые предлагается принимать… Мы не будем ждать больших портфелей, когда скопится много вопросов и принимать большие законы. Мы будем работать, что называется, с колес, каждый вопрос, который возникает, должен получит немедленное решение и сразу заработать», — заявил Макаров.