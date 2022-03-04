Москва, 4 марта 2022, 09:23 — REGNUM В детских больницах Москвы появится новый сложнейший вид лучевой диагностики — магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца, сообщается на сайте мэра столицы.
Сейчас этот вид исследования сердца активно внедряется в Морозовской детской больнице. Уже закуплено девять самых современных магнитно-резонансных томографов для детских больниц столицы.
МРТ сердца позволяет поставить точный диагноз, назначить своевременное лечение и спрогнозировать риски, что может помочь многим детям с различной сердечной патологией.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве все детские поликлиники планируется перевести на электронные медкарты.
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