Москва, , 09:23 — REGNUM В детских больницах Москвы появится новый сложнейший вид лучевой диагностики — магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца, сообщается на сайте мэра столицы.

В детской больнице U.S. Air Force

Сейчас этот вид исследования сердца активно внедряется в Морозовской детской больнице. Уже закуплено девять самых современных магнитно-резонансных томографов для детских больниц столицы.

МРТ сердца позволяет поставить точный диагноз, назначить своевременное лечение и спрогнозировать риски, что может помочь многим детям с различной сердечной патологией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве все детские поликлиники планируется перевести на электронные медкарты.

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