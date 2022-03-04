Кызыл, , 09:23 — REGNUM В Туве создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики региона. Возглавил его работу глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Ховалыг Личная страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

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По его словам, задачей правительства региона в настоящее время становится оперативная оценка ситуации, прогноз её развития и своевременная выработка мер для обеспечения стабильности.

«Аналогичный штаб действует и на уровне РФ, его возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин. Мы находимся в постоянном взаимодействии с федеральным центром по всем вопросам», — написал Ховалыг на своей странице в соцсети.

Он добавил, что одним из острых вопросов является сдерживание цен на продукты питания и товары первой необходимости. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике заработала «горячая линия», по которой местные жители могут сообщить о фактах завышения цен.

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