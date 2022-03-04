Кохын, Южная Корея, 4 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. На одной из ферм в южнокорейском уезде Кохын провинции Чолла-Намдо обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 4 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Ylrrw.cn Птичий грипп

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 18 тыс. уток.

Известно, что это уже сорок шестой случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

В министерстве отметили, что при первых признаках заболевания на фермах принимаются карантинные меры, включающие ограничение доступа на ферму, забой поголовья и проведение санитарно-эпидемиологического расследования.