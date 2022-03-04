Ташкент, , 09:22 — REGNUM Сегодня лидеры религиозно-экстремистских организаций и международных террористических организаций, их идеологи, эмиссары, последователи и сторонники, продолжают в Узбекистане, в первую очередь в интернете, распространять насильственные радикальные взгляды и верования, подстрекая молодых людей к насилию, ведущему к утрате ими чувства национальной идентичности, культурных, нравственных и семейных ценностей. Об этом ИА REGNUM заявил директор центра изучения региональных угроз Виктор Михайлов.

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По его словам, все это, в свою очередь, создает условия не только для различного рода конфликтов, но и для вербовки молодых людей в международные террористические организации в зоны боевых действий в Афганистан и Сирию.

«Многие международные организации такие как ООН, ОБСЕ, ЕС и другие понимают такую опасность и профинансировали лишь за последние пять лет более 30 различных исследований, направленных на изучение распространения идей насильственного экстремизма, ведущему к радикализации и терроризму в странах Центральной Азии», — сообщил Михайлов.

Он указал, что проведены сотни важных круглых столов, тренингов и многие десятки конференций.

«Однако, сегодняшняя активная аудитория наших противников, буквально заливающих узбеко-язычные социальные сети, … превышает 200 тысяч молодых людей», — подчеркнул Михайлов.