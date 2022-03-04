Белгород, , 09:25 — REGNUM Две машины с гуманитарной помощью от Курской области и Ставропольского края прибыли в Белгород накануне, сообщил 4 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Глава региона выразил благодарность жителям регионов, бизнесу, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову и губернатору Курской области Роману Старовойту. Груз направят на своевременную помощь как беженцам, находящимся на территории Белгородской области, военнослужащим, так и жителям Украины.

«В первую очередь, в приграничных населённых пунктах, которые находятся в непростой ситуации. Ранее существующие цепочки поставок разрушены, у людей просто физически сейчас не хватает продовольствия. Поэтому помощь, которая пришла, им крайне необходима. Постараемся очень быстро и оперативно её доставить», — сказал Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта из Белгородской области в приграничные районы Украины направили 30 тонн продуктов питания.