Белгород, 4 марта 2022, 09:25 — REGNUM Две машины с гуманитарной помощью от Курской области и Ставропольского края прибыли в Белгород накануне, сообщил 4 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Глава региона выразил благодарность жителям регионов, бизнесу, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову и губернатору Курской области Роману Старовойту. Груз направят на своевременную помощь как беженцам, находящимся на территории Белгородской области, военнослужащим, так и жителям Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта из Белгородской области в приграничные районы Украины направили 30 тонн продуктов питания.