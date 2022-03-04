Воронеж, 4 марта 2022, 09:21 — REGNUM К отключениям на электросетях привела непогода, обрушившаяся на Воронежскую область 3−4 марта. Энергетики переведены на особый режим работы, сообщили 4 марта в пресс-службе облправительства.
К устранению аварийных ситуаций готовы 155 бригад, 493 человека и 299 единиц техники. Все бригады оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 марта и 4 марта на Воронежскую область обрушились сильные снегопады. В Воронеже осадки продолжаются. С улиц города за ночь вывезено 845 кубометров снега.