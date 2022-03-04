Воронеж, , 09:21 — REGNUM К отключениям на электросетях привела непогода, обрушившаяся на Воронежскую область 3−4 марта. Энергетики переведены на особый режим работы, сообщили 4 марта в пресс-службе облправительства.

Снегопад Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«На территорию региона обрушился атлантический циклон «Эльза», который принес ухудшение погоды (сильный снегопад с мокрыми осадками, ветер порывами до 25 и более м/с, снежные заносы, на дорогах гололедица). На данный момент зафиксированы отключения, связанные с непогодой, на сетях 6−10 кВ. Отключенных социально значимых объектов нет», — уточнили в пресс-службе.

К устранению аварийных ситуаций готовы 155 бригад, 493 человека и 299 единиц техники. Все бригады оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 марта и 4 марта на Воронежскую область обрушились сильные снегопады. В Воронеже осадки продолжаются. С улиц города за ночь вывезено 845 кубометров снега.