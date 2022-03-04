Москва, , 09:21 — REGNUM В настоящее время к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой поступает большое число обращений жителей Украины, которые хотят переехать в Россию, однако созданные российскими ВС коридоры для выезда атакуются киевскими боевиками. Она рассказала об этом 4 марта в интервью РИА Новости.

Татьяна Москалькова Ombudsmanrf.org

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«Ко мне поступает большое количество обращений от людей, которые хотели бы покинуть Украину и приехать на территорию России», — сказала она.

Также уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что, по ее данным, не все созданные российской стороной коридоры для такого выезда являются безопасными.

«И люди сообщают о том, что на них совершаются нападения со стороны украинских отрядов, когда они по этим коридорам начинают двигаться», — добавила Москалькова.

При этом она уточнила, что на данный момент отсутствует возможность проверки этой информации.

Как передавало ИА REGNUM, накануне официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что свыше 120 тысяч беженцев прибыли на территорию Венгрии с Украины за неделю с начала специальной военной операции России.