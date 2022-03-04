Москва, , 13:49 — REGNUM Турция принимает все решения, касающиеся украинского кризиса самостоятельно, но в то же время она должна считаться со своими партнёрами по блоку НАТО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турции надо сохранить отношения с Россией и при этом, что даже важнее отношений и торговли с Россией, проявить лояльность страны-члена НАТО. Вообще, курс Турции по отношению к кризису на Украине — это турецкое решение. Они его принимают сами и сами формулируют, в чём заключаются их цели. Они ведь действуют не в безвоздушном пространстве, у них есть союзники, и они должны и с союзниками как-то ладить», — сказал эксперт.

Напомним, что 27 февраля Турция запретила российским военным кораблям проходить через черноморские проливы.