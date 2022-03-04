Гай, Оренбургская область, 4 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Гайском городском округе Оренбургской области завершилось расследовании уголовного дела о продаже алкоголя подростку и отравлении семилетней девочки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Oren.sledcom.ru Суррогатный алкоголь

В производстве, хранении и сбыте алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, обвинили 58-летнюю горожанку. По данным следствия, женщина в октябре 2021 года продала самодельный алкоголь 15-летнему ребенку. Приобретенная жидкость была распита группой детей, среди которых оказалась семилетняя внучка сбытчицы. Девочка была госпитализирована. У нее диагностировали отравлением этанолом, повлекшее легкий вред здоровью.

Экспертиза показала, что в произведенном алкоголе содержались микропримеси — ацетон и фенилэтанол. При употреблении спиртосодержащей жидкости семилетним ребенком у нее сформировался неприемлемый уровень риска по поражению центральной нервной системы (в 2,34 раза выше предельно-допустимого). Это создавало реальную угрозу для жизни и здоровья девочки.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.