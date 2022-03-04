Тампа, США, 4 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Michael Miller Евгений Малкин

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также отличились Дэнтон Хайнен, Сидни Кросби, Брок Макгинн и Джейк Гюнцель.

В составе «Тампы» точным броском отметился нападающий Пьер-Эдуар Белльмар.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 76 очков. «Тампа» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 76 очками.

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