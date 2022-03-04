Курган, , 09:18 — REGNUM Курганские производители хлеба заявили о резком росте цен на маргарин и перебои с поставками сахара. Об этом они сообщили Znak.com.

Хлеб Wallspaper.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Юрист одной из крупных курганских компаний по производству хлебобулочных изделий сообщила, что 26 февраля их предприятие закупало у оптовиков маргарин по 142 рубля за килограмм, а 3 марта цена за тот же сорт данного продукта выросла до 235 рублей за килограмм.

Поставщики объяснили пекарям рост цены резким повышением курса доллара.

«В состав маргарина входит пальмовое масло, которое производится в Малайзии и импортируется на территорию РФ. Соответственно не за горами и повышение цен на кондитерские изделия», — отметила юрист предприятия.

Кроме того, хлебопёки жалуются на перебои с поставками сахара.

Руководитель УФАС по Курганской области Татьяна Соболевская заявила изданию, что обращений от граждан и предпринимателей в их ведомство не поступало

«Если они (предприниматели) считают, что есть какие-то проблемы с оптовой приобретением, то мы можем вмешаться в эту ситуацию», — заявила Татьяна Соболевская.