Париж, , 09:17 — REGNUM Как кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон пообещал «больше работать» и «продолжать снижать налоги», передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо будет больше работать и продолжать снижать налоги, давящие на производство. Нет независимости без экономической мощи», — заявил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли отправится в Румынию 6 марта.

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