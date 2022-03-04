Будапешт, 4 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Свыше 120 тысяч беженцев прибыли на территорию Венгрии с Украины за неделю с начала специальной военной операции России, сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач 3 марта на сайте исполнительного органа.

Mil.ru Беженцы

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Он отметил, что власти республики оказывают помощь пребывающим, обеспечивая их жильем, продовольствием и предметами первой необходимости. Ковач не стал уточнять, какое количество этнических венгров, проживавших на Украине, приняла венгерская сторона.

Чиновник также написал, что правительство выделило в качестве помощи украинским беженцам выделено 600 млн форинтов (более €1,5 млн). Кроме того, 200 млн форинтов (€523 тыс.) в виде пожертвований передали граждане Венгрии, а около €4 млн собрали Венгерский Красный Крест и Венгерская межцерковная помощь.

Помимо этого, Венгрия предоставила Закарпатской области Украины 100 тысяч литров автомобильного топлива, 30 тонн продуктов питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта аргентинский министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро заявил, что Аргентина готова принять беженцев с Украины и уведомила об этом Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).