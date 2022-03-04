Москва, 4 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Строительная отрасль Москвы может обойтись без импорта импортируемых отделочных материалов. Об этом 4 марта сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Отделочные работы

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Он рассказал, что сфера не зависит от внешних рынков на 95%, поскольку давно ведётся работа по импортозамещению.

«При этом все основные материалы — металл, бетон, фанера — российского производства. Импорт касается только отдельных образцов техники и оборудования, некоторых отделочных материалов, без которых можно обойтись», — сказал Бочкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о самодостаточности московской строительной отрасли рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.