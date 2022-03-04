Уфа, , 09:17 — REGNUM В зоне подтопления во время прохождения половодья в Башкирии, с учетом наихудшего варианта развития событий, могут оказаться до 257 населенных пунктов в 42-х муниципальных образованиях с населением свыше 80 тысяч человек. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Паводок ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Сообщается, что в настоящее время в регионе все силы и средства находятся в высокой степени готовности для реагирования в период половодья.

3 марта в Уфе на площади спортивного комплекса «Уфа-арена» был проведен региональный смотр сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС для оценки всех служб, привлекаемых для обеспечения безопасности в этот период.

Отмечается, что руководство региона продолжает наращивать технический потенциал. Так, в республике был приобретен вертолёт, который позволяет значительно расширить спектр реализуемых задач. В ближайшее время его планируют задействовать для проведения разведки паводковой обстановки в регионе и оперативного оказания помощи жителям, которые могут оказаться в зоне затопления. Также планируется задействовать вертолёт в пожароопасный период.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в рамках работы по подготовке к паводкоопасному периоду на 26 реках установили 44 гидропоста.