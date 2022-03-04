Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга досрочно прекратил работу выставки «Русский авангард. Революция в искусстве» в центре «Эрмитаж Амстердам», после того как нидерландский музей объявил о разрыве отношений с петербургским. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Афиша выставки «Русский авангард. Революция в искусстве». T.me/hermitage_museum

«Учитывая беспрецедентный уровень давления, с которым в нынешней политической ситуации столкнулись наши коллеги в выставочном центре «Эрмитаж Амстердам», нами было принято совместное решение досрочно завершить выставку «Русский авангард. Революция в искусстве», — говорится в сообщении.

Эрмитаж Петербурга начал процесс оформления скорейшего возврата экспонатов выставки на территорию России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с петербургским Эрмитажем из-за несогласия с действиями России в отношении Украины.

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