Калуга, , 09:11 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев 3 марта вручил медали «80 лет освобождения Калуги» ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и малолетним узникам концлагерей.

Глава самоуправления Калуги наградил ветеранов и тружеников тыла Пресс-служба Городской думы Калуги

«Все мы в неоплатном долгу перед вами, — обратился к награждённым Юрий Моисеев. — Не только за ваши боевые и трудовые подвиги в годы войны, стойкость и отвагу, но и за активную жизненную позицию. Сегодня вы работаете в советах ветеранов, доносите до подрастающего поколения правду о Великой Победе нашего народа, даёте правильные нравственные ориентиры молодёжи».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ветераны в свою очередь поблагодарили главу городского самоуправления за внимание и заботу.

«Это наш долг и святая обязанность, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Пока жива связь поколений, наша страна будет единой и сильной державой. Ваш богатый жизненный опыт необходим для правильного воспитания молодого поколения. Сегодня я от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и долголетия, мирного неба над головой. Вы как никто знаете, насколько это важно!».

Среди награжденных — Виктор Васенков. В 1941 году ему исполнилось 14 лет, вместе с отцом его вывезли из Людиново и отправили в эвакуацию. Отца вскоре призвали в армию, а Виктор вернулся домой, где вошёл в состав ремонтной бригады, которая шла за фронтом, собирая оружие и технику. Затем он попал саперный взвод, в состав которого входили в основном ребята 14−15 лет. «Я прошёл курсы, получил специальность «подрывник». Это был взвод минёров, разведчики шли с миноискателями, мы — за ними. В основном находили противотанковые мины», — поделился воспоминаниями ветеран.

«Я жила в Бабынинском районе, когда началась война, мне было 10 лет, — рассказала Зинаида Дуева. — Наши отцы и братья сражались на фронте, а мы трудились в тылу, пахали землю, убирали зерно, снабжали наши войска продовольствием. Лошадей не было, поэтому бороны тянули сами, вместе по 4−5 человек. Мы жили не для себя, мы отдавали всё для фронта, всё для Победы!».