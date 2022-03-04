Воронеж, 4 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Сильный снегопад обрушился на Воронеж вечером 3 марта, снег шёл всю ночь и продолжает идти на утро 4 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По данным пресс-службы мэрии, последствия непогоды коммунальщики устраняли в течение всей ночи.

Снегопад

«Снег в Воронеже пошел вчера в 19:30, резко усилился с 23:00, осадки продолжаются и сейчас. Дорожные условия по объективным причинам серьезно осложнены», — уточнили в пресс-службе администрации города.

В течение ночи на улицах Воронежа работало 158 единиц техники — пескоразбрасыватели, трактора со щетками, мини-техника. За ночь коммунальщиками израсходовано 1515 тонн пескосоляной смеси. За ночь из города вывезено 845 кубометров снега.

«Администрация города приносит воронежцам извинения за временные неудобства, вызванные сильным снегопадом и работой спецтехники, просит автолюбителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными условиями, не совершать резких маневров, быть взаимовежливыми и с пониманием относиться к работе коммунальных машин», — призвали в мэрии.

По прогнозу Воронежского гидрометцентра, мокрый снег в Воронеже будет идти в течение дня 4 марта, а также и в ночь на 5 марта.