Оренбург, 4 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Оренбурге под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка. По данному факту проводится проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

ДТП

ДТП произошло вечером 3 марта на ул. Астраханской. Ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время был сбит автомобилем «Ниссан-Кашкай». Машиной управлял 47-летний мужчина. В результате ДТП девятилетняя девочка с травмами тела была доставлена в лечебное учреждение города Оренбурга.

В полиции отметили, что за неделю в ДТП пострадали трое пешеходов. С 6 по 8 марта 2022 года на территории города Оренбурга и Оренбургского района проведут информационно-пропагандистскую акцию «Пешеход на дороге».