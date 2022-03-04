Вашингтон, 4 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Минторг Соединенных Штатов вводит режим ужесточенного экспортного контроля в отношении 91 организации и лица, связанных с Россией. Соответствующее уведомление поступило в электронную базу Федерального реестра — сборника документов правительства США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Правительство США считает, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США, они участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонные секторы, а также военные и оборонные исследования и разработки», — говорится в документе.

Всего в список тех, в отношении кого действует ужесточенный режим экспортного контроля, внесено 91 наименование. Большинство из них зарегистрированы или базируются в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Запад якобы готов отменить санкции против России, если Москва остановит проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

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