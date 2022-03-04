Вашингтон, , 09:07 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

Евгений Кузнецов в составе «Вашингтон Кэпиталз» Michael Miller

В составе «Вашингтона» шайбы забросили российские хоккеисты Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, а также словацкий защитник Мартин Фегервары.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 67 очков. «Каролина» идёт на первом месте в Восточной конференции с 79 очками.

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