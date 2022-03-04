Хух-Хото, Китай, , 09:07 — REGNUM По данным местных железнодорожных властей, в крупнейшем сухопутном порту городе Эрэн-Хото на границе Китая и Монголии, в этом году наблюдается значительный рост грузовых поездов Китай-Европа, сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

С 1 января порт обработал в общей сложности 503 грузовых поезда Китай-Европа, что на 27,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 500-й грузовой поезд направления Китай-Европа в этом году прошел через порт 28 февраля, что стало важной вехой, на достижение которой ушло на 18 дней меньше, чем в прошлом году.

Количество прибывающих поездов достигло 232 единиц, увеличившись на 33,3%, в то время как количество отправляющихся поездов достигло 271, увеличившись на 23,6%.

Порт в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в настоящее время обслуживает 54 маршрута грузовых поездов Китай-Европа, соединяющих более 60 зарубежных направлений в более чем 10 странах.