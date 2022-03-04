Южно-Сахалинск, , 09:12 — REGNUM Грузовое сахалинское судно «Рубиновый» 3 марта потеряло ход у берегов Японии. Рефрижератор принадлежит АО «Гидрострой», сообщило astv.ru.

Судно PublicDomainPictures

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По словам директора компании «Гидростой» по флоту Алексея Шадрина, в проливе Окусири (юго-западное побережье острова Хоккайдо) при следовании из порта Отару в порт Южно-Курильск произошла поломка системы охлаждения главного двигателя ПТР «Рубиновый».

Несколько часов экипаж пытался самостоятельно устранить неполадки, но безрезультатно. Было принято решение буксировать судно в ближайший безопасный порт, а именно в Хакодате.

Все члены экипажа — на борту, никакой опасности они не подвергались. В ближайшее время поломку устранять и «Рубиновый» отправится на Сахалин.

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз «Банглар Самриддхи» под флагом Бангладеш был обстрелян военными Украины в украинском порту Ольвия, сообщает 3 марта МИД РФ со ссылкой на секретаря премьер-министра Бангладеш.