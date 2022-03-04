Виндхук, 4 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Торговый баланс Намибии со странами Азии сократился с профицита в 1,7 млрд намибийских долларов, зафиксированного в декабре 2021 года, до 1,3 млрд намибийских долларов, полученных в январе 2022 года, согласно статистическому агентству страны (NSA), передает 3 марта агентство Синьхуа.

Frank Vassen Пустынный слон в Намибии

Экспорт сократился на 318 млн до 3,2 млрд намибийских долларов, в то время как импорт увеличился на 156 млн до 1,9 млрд намибийских долларов, сообщил генеральный статистик NSA Алекс Шимуафени.

Несмотря на сокращение торгового баланса, Шимуафени сказал, что Китай стал основным экспортным рынком для Намибии, поглощая 32,3% всех экспортируемых товаров, опережая Южную Африку с ее вторым местом и долей рынка в 18,3% от общего объема экспорта.

«Замбия заняла третье место с относительной долей 6,1%, в то время как Испания и Франция заняли четвертую и пятую позиции с соответствующими долями 4,8% и 4,4%», — добавил он.

Шимуафени сказал, что блистерная медь была крупнейшим экспортным товаром Намибии в течение рассматриваемого месяца, на долю которого приходилось 26,6% от общего объема экспорта, в основном предназначенного для Китая, Франции и Нидерландов.

«За ней последовал уран, на долю которого пришлось 12,8% от общего объема экспорта, предназначенного в основном в Китай», — добавил он.

Между тем, с точки зрения импорта, Южная Африка, Замбия, Демократическая Республика Конго, ОАЭ и Болгария были основным источником импорта для Намибии.

«Эти пять крупнейших импортных рынков обеспечили Намибию 69,7% всего импорта, необходимого стране, по сравнению с уровнем 67,9% в декабре 2021 года и 58,4%, зафиксированным в январе 2021 года», — заключил он.