Кишинёв, , 09:02 — REGNUM Члены Партии социалистов Молдавии возмущены тем, что власти республики запретили трансляцию новостных и аналитических программ российских телеканалов. Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном на её сайте.

Цензура Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Считаем, что это нарушает право на доступ к информации серьёзной части населения нашей страны», — говорится в сообщении.

В обращении социалистов отношение властей к российским СМИ названо «однобоким». Оппозиционеры призвали руководство страны проявить «мудрость и выдержку», чтобы не расколоть общество.

Напомним, в Молдавии после начала Россией на Украине спецоперации по защите Донбасса, ввели на 60 дней режим ЧП. Он позволяет регулировать пересечение границы, вводить комендантский час, а также запрещать массовые собрания людей. Также этот режим вводит цензуру в СМИ.

После этого в Молдавии запретили показ новостей и информационно-аналитических программ из стран, которые на ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, к которым относится Россия. Но для США и ряда других стран было сделано исключение.

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