Красноярск, 4 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Красноярске построят крупнейший в Сибири деловой центр, сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Председатель краевого правительства Юрий Лапшин и генеральный директор строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров 3 марта в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2022) подписали соглашение о строительстве делового центра «Красноярск-Сити».

Площадь будущего делового центра — более 200 тысяч квадратных метров. Он будет находиться в микрорайоне Новоостровский города Красноярска (территория бывшего завода комбайнов).

«В статусе и облике Красноярска не хватает современного делового центра, какие можно встретить сегодня в любом крупном мегаполисе», — отметил Лапшин.

Уточняется, что заинтересованность в проекте подтвердили несколько крупных компаний федерального значения. Они готовы разместить свои офисы в будущем «Красноярск-Сити».

Проект предполагает, что в одном комплексе будут возведены четыре многоэтажные башни. Помимо деловых зон предусмотрены торгово-развлекательные блоки, рестораны и фитнес-клуб.

Земельный участок для строительства уже выкуплен, ведётся проектирование. Проектные работы планируют завершить за два года. Строительные и монтажные работы займут около трёх лет.

Читайте также: В Красноярске хотят построить «Сити» для офисов крупных компаний

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2021 года губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал о планах по созданию проекта «Красноярск-Сити».