Ставрополь, 4 марта, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Прокуратура Ставропольского края проверит информацию, размещенную в социальных сетях, в которой речь идет о коррупционных нарушениях начальника ГИБДД Ипатовского городского округа. Пользователи соцсети утверждают, что в его собственности находится множество объектов недвижимости и другое незадекларированное имущество.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

«В ходе мониторинга сети интернет в прокуратуре края выявлена публикация в мессенджере Telegram, содержащая сведения о возможном нарушении требований коррупционного законодательства в действиях начальника ГИБДД Ипатовского городского округа. В публикации изложены сведения о наличии у указанного должностного лица незадекларированного банковского счета, а также объектов недвижимости, земельных участков и автомобилей, приобретение которых, по мнению автора, официально не подтверждено», — говорится в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры.

Поручение о незамедлительном начале проверки в отношении сотрудника Госавтоинспекции отдал прокурор края Александр Лоренц. В случае подтверждения фактов, изложенных в статье в мессенджере, в отношении начальника ГИБДД Ипатовского района примут необходимые меры.