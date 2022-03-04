Докучаевск, ДНР, , 09:00 — REGNUM Киевские боевики утром 4 марта обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» и миномётов калибром 120 мм город Докучаевск на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 4 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов режима прекращения огня (СЦКК).

Залп из РСЗО Vitaly V. Kuzmin

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Уточняется, что ВСУ обстреляли Докучаевск в 08:00 (совпадает с мск) и в ходе обстрела выпустили по городу 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», а также 14 мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не сможет посетить российских военнопленных на Украине, так как омбудсмен Украины Людмила Денисова отказалась от договоренностей по оказанию им помощи.