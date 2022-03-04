Москва, , 16:29 — REGNUM В виду значительного снижения распространения коронавируса и снижения заболеваемости COVID-19 в России, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и предприниматели призвали власти регионов снять избыточные ковид-ограничения. Об этом информирует пресс-служба МСП со ссылкой на заявление генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

Московские кинотеатры после снятия ограничений Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Он также отметил, что на сегодняшний день уже более 40 регионов отказались от QR-кодов. Прежде всего, речь идет о использовании кодов при входе в торговые и развлекательные центры. Снятие ограничений позволит хоть немного поддержать малый бизнес в это непростое время.

«Просим власти регионов, если позволяет эпидемиологическая ситуация, оперативно снимать ковид-ограничения, нужно делать все возможное чтобы поддержать малый бизнес, который также столкнулся с последствиями санкций.

Сейчас в правительстве разрабатываются меры поддержки. Нам нужно действовать на опережение, на несколько шагов вперед. Многие регионы, за что им большая благодарность так и поступают, и в том числе, смягчают ограничения», — подчеркнул Александр Исаевич.

В целом к началу марта более 40 регионов, в числе которых Алтайский край, Татария, Башкирия, Саратовская, Нижегородская, Орловская области отказались от QR-кодов.

Одновременно в ряде субъектов отменяется требование по обязательному соблюдению социальной дистанции в кафе и кинотеатрах, торгово-развлекательных центрах. В нескольких регионах в рамках снятия ограничений предприятиям общепита разрешают работу и в ночное время.

В Москве принято решение уже с 3 марта прекратить использование QR-кодов. Отменяются также все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

Кроме того, по данным столичной мэрии, в ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций. А домашний режим для москвичей старше 60 лет теперь будет носить рекомендательный характер.

Власти Санкт-Петербурга с 4 марта существенно смягчают ковид ограничения. Разрешается посещать без QR-кода дома отдыха, рестораны, музеи, театры, концертные залы и кинотеатры, гостиницы, спортивные, физкультурные мероприятия и прочие.

В Оренбургской области и Алтайском крае уже полностью сняты ограничения по заполняемости зрительных залов.

На Чукотке открылись ночные клубы, в Тульской области заработали детские игровые комнаты и фудкорты.

«Очевидно, что новый штамм коронавируса «Омикрон» положительно сказался на течении болезни. Люди стали болеть без особых осложнений, переболевшие получают антитела. По новым правилам наличие антител уже является основанием для получения так называемого куаркода.

Распространение «Омикрона» сегодня можно смело констатировать является повсеместным. Фактически им легко заразиться, как обычным ОРВИ. Уверен, что многие переболели новым штаммом практически бессимптомно и получили антитела. Об этом говорят и сами медики.

Поэтому решение властей отменить куаркоды во многих регионах выглядит более чем логично. И бизнес здесь бесспорно является главным бенефициаром», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для предпринимателей работают льготные лизинговые программы, предоставляются гранты на производство инновационной продукции.

Предпринимателям также доступны альтернативные способы получения привлечения капитала в бизнес, например, на специальных платформах, где много микроинвесторов, которые финансируют в одно предприятие или бизнес-идею. Даже сложное экономическое положение и санкции на остановили эту работу.

Корпорация МСП запустила на «Сервисе 360°», созданном для обратной связи с предпринимателями и оказания им поддержки, прием обращений по вопросам ведения бизнеса в условиях санкций.

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