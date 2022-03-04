Ростов-на-Дону, , 08:58 — REGNUM Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова в марте даст концерты в городах России. К гастрольному туру подготовлена программа «На страже России», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Ансамбль имени Квасова Don-kazak

Ансамбль имени Квасова Don-kazak

Ансамбль имени Квасова Don-kazak.ru

В программу включены традиционные казачьи песни и танцевальные номера, с элементами казачьего боевого искусства.

«Знаменитый российский коллектив является постоянным участником крупнейших фестивалей страны, а также масштабных международных культурных мероприятий. Зрители Курска, Железногорска, Орла, Брянска, Воскресенска, Зеленограда, Калуги, Рязани смогут услышать исконно донские казачьи песни и увидеть танцы донских казаков, окунуться в невероятную атмосферу», — отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Напомним, что ансамбль донских казаков имени Квасова имеет богатую историю. В 2022 году исполняется 86 лет с момента создания коллектива, получившего признание публики.