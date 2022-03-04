Томск, , 08:58 — REGNUM В Томской области по итогам 2021 года зафиксирован миграционный прирост населения на 5160 человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата.

Томск Tomsk.gov.ru

Всего за 12 месяцев в регион прибыло 34 925 человек, выбыло 29 765 жителей. Из других субъектов России приехали 10 588 человек, из-за границы — 10 581. Из Томской области выехали за границу 2496 человек.

«За аналогичный период 2020 года в область прибыло 30 953 человека, выбыло — 35 370 человек, миграционная убыль составила 4417 человек», — добавили в службе статистики.