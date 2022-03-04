Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Администрация Соединенных Штатов не согласна с призывами закрыть посольство России в Вашингтоне и выдворить с территории страны российских учащихся. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Соединённые Штаты считают, что нам очень важно иметь посольство в Москве, а вам — иметь посольство в Вашингтоне. Нам сейчас нужно больше диалога, а не меньше», — сказала она в интервью ТАСС.

Что касается российских учащихся, то американские власти «не делали никакого шага против них», добавила она.

«И мы бы выступали против этого», — заверила Нуланд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд заявила, что Вашингтон не хочет новой холодной войны.

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