Вашингтон, 4 марта 2022, 08:57 — REGNUM Администрация Соединенных Штатов не согласна с призывами закрыть посольство России в Вашингтоне и выдворить с территории страны российских учащихся. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Что касается российских учащихся, то американские власти «не делали никакого шага против них», добавила она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд заявила, что Вашингтон не хочет новой холодной войны.
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