Нью-Йорк, США, , 08:57 — REGNUM Насир Ахмад Фаек, исполняющий обязанности главы миссии Афганистана при ООН, сообщил, что есть заслуживающие доверия сообщения о нарушениях прав человека талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой стране. Он призвал Совет Безопасности ООН остановить поквартирные проверки, произвольные аресты и внесудебные казни бывших силовиков. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают масштабные обыски в Кабуле

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Фаек сказал, что, за шесть месяцев, прошедших с момента захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), социально-экономическая и политическая ситуация в стране не улучшилась. Он добавил, что талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удалось создать подотчётное и инклюзивное правительство.

По словам Фаека, радикалы не выполнили своих национальных и международных обязательств по защите основных прав и свобод афганцев.

И.о. главы миссии заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушают права человека афганских граждан, обыскивая дома, производя произвольные аресты, применяя жестокое обращение и незаконные убийства чиновников бывшего правительства и правозащитников.

«Эти нарушения должны быть прекращены, а лица, совершившие эти гнусные действия, должны быть привлечены к ответственности, — заявил Насир Ахмад Фаек, обращаясь к членам Совета Безопасности ООН. — Сохранение подобной ситуации ещё больше поставит под угрозу любые перспективы обеспечения прочного мира в Афганистане, включая усилия по созданию подотчётного, инклюзивного и законного правительства».

И.о. главы миссии Афганистана при ООН считает создание инклюзивного и легитимного правительства фундаментальным решением афганского кризиса.

«Мы твёрдо верим, что долгосрочное решение нынешнего кризиса в Афганистане требует создания эффективного правительства, отражающего интересы всех афганцев», — сказал он.

По его словам, формирование инклюзивного и законно избранного правительства требует создания международной конференции при поддержке ООН для содействия международному диалогу и обеспечения формирования инклюзивного правительства, обладающего международной легитимностью.