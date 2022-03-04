Москва, 4 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. До двух градусов тепла ожидается в Москве 4 марта, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Парк «Зарядье»

Синоптики рассказали, что метеоусловия в столичном регионе будут определяться влиянием циклона с юга. В результате небо нахмурится, но до существенных осадков не дойдёт, а температурный фон окажется выше нормы.

В столице ожидается облачная погода без осадков, воздух прогреется до двух градусов тепла, в Подмосковье — до трёх градусов тепла. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.