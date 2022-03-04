Новоорск, Оренбургская область, , 08:56 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор в отношении бывшего директора Центра занятости населения Новоорского района. Женщина признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения при получении выплат. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд

Установлено, что, будучи директором центра занятости, фигурантка похищала денежные средства регионального минтруда. Женщина оформляла специальные пособия на граждан, которые не являлись детьми-сиротами. Доказаны факты хищения на общую сумму свыше 1,55 млн рублей.

В рамках уголовного дела арестовано имущество экс-главы госучреждения: два жилых помещений, два автомобиля, ювелирные изделия и деньги, изъятые во время обысков и находящиеся на банковских счетах.

Суд назначил фигурантке наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы. Дополнительным наказанием стал штраф в размере 200 тысяч рублей.