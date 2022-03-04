Екатеринбург, 4 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Введённые со стороны западного экономического блока санкции в отношении России ударяют по ним же. Об этом заявил журналистам президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

При этом со стороны России в отношении них ещё не было серьёзных ответных санкций. Также руководитель добавил, что сейчас не 2014 год, а 2022. «Нам многое удалось сделать за это время, в том числе нарастить некую «мышечную массу», — отметил Беседин.

Он также заметил, что бизнесмены не ждут, когда ситуация сама рассосётся, а оперативно меняют курс. Потеряли не всех зарубежных партнёров. Так, есть очень сильные контрагенты в Юго-Восточной Азии, например, в Индии, Китае. Также Пакистан, Мексика, Турция.

«Есть очень много вариантов, как переориентироваться», — заявил Беседин.