Пекин, 4 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая составил 51,6 пункта в феврале по сравнению с 51,1 в январе, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Значения выше 50 пунктов указывают на расширение активности, в то время как значения ниже него отражает сокращение. По словам старшего статистика бюро Чжао Цинхэ, непроизводственный сектор в целом ускорил темпы восстановления в прошлом месяце.

В связи с улучшением делового климата в секторе услуг субиндекс деловой активности в секторе вырос на 0,2 процентных пункта до 50,5 в феврале, но все еще ниже обычного уровня праздничных месяцев Весеннего фестиваля в предыдущие годы.

Общие деловые ожидания в строительном секторе укрепились, при этом субиндекс деловой активности в секторе составил 57,6 в феврале, увеличившись на 2,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Данные также показали, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая составил 50,2 в феврале по сравнению с 50,1 в январе.