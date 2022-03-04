Москва, , 08:54 — REGNUM Центральный банк России принял решение с 4 марта снизить комиссию для физических лиц при покупке иностранной валюты на бирже с 30% до 12%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России C-ib.ru

Комиссия при покупке иностранной валюты для юридических лиц через брокеров также устанавливается на уровне 12% от суммы операции.

В пресс-службе отметили, что ЦБ РФ снизил ставку комиссии для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности.

ИА REGNUM сообщало, ЦБ РФ 3 марта комиссию в размере 30% для физических лиц при покупке иностранной валюты на бирже.

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