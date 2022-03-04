Уфа, , 08:54 — REGNUM Закон о бесплатных прививках в частных клиниках могут принять в марте в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Клиника

Сообщается, что депутаты госсобрания намерены в ближайшее время принять в окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в закон республики Башкортостан «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в республики Башкортостан».

«Обеспечивать вакцинами, включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, предлагается все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, независимо от их организационно-правовой формы», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что порядок организации обеспечения медицинских учреждений иммунобиологическими препаратами будет утверждать республиканское правительство.

Сообщается, что в настоящее время все права и обязанности по реализации госполитики в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней возложены только на организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. При этом в реестр медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, включены медицинские учреждения разных организационно-правовых форм.

«С принятием закона противоречие будет устранено, а граждане смогут проходить вакцинацию в соответствии с календарем профилактических прививок в любой удобной для них клинике, работающей в системе обязательного медицинского страхования», — сообщил Толкачев.