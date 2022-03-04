Пекин, 4 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора Китая составил 50,2 пункта в феврале по сравнению с 50,1 в январе, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Значения выше 50 указывают на расширение, в то время как значение ниже отражает сокращение активности.

«Благодаря растущему спросу и обоснованным рыночным ожиданиям показатели бизнеса в феврале улучшились», — сказал старший статистик Чжао Цинхэ.

В феврале субиндекс, измеряющий закупочные цены на основные виды сырья, вырос на 3,6 процентных пункта до 60. Субиндекс цен у заводских ворот составил 54,1, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в январе.

Субиндекс производства достиг 50,4, что на 0,5 процентных пункта меньше в годовом исчислении, но остается в зоне роста в течение четырех месяцев подряд. также показали, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая составил 51,6 в феврале по сравнению с 51,1 в январе.