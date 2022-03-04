Сеул, 4 марта 2022, 08:52 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц выросли на $240 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Международные резервы
Международные резервы
401(K) 2012

Согласно опубликованным данным, на конец февраля 2022 года валютные резервы страны составили $461,8 млрд.

Известно, что показатель впервые вырос после трех месяцев спада.

Эксперты отмечают, что увеличение валютных резервов связано с ростом стоимости недолларовых активов при конвертации в доллары.

Ценные бумаги увеличились на $1,8 млрд, до $410,8 млрд, однако депозиты, напротив, сократились на $1,6 млрд, до $26,2 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,8 млрд.

По состоянию на конец января Южная Корея занимает восьмое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай с показателем $3,2 трлн.