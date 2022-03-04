Сеул, 4 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи за месяц выросли на $240 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на конец февраля 2022 года валютные резервы страны составили $461,8 млрд.

Известно, что показатель впервые вырос после трех месяцев спада.

Эксперты отмечают, что увеличение валютных резервов связано с ростом стоимости недолларовых активов при конвертации в доллары.

Ценные бумаги увеличились на $1,8 млрд, до $410,8 млрд, однако депозиты, напротив, сократились на $1,6 млрд, до $26,2 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,8 млрд.

По состоянию на конец января Южная Корея занимает восьмое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай с показателем $3,2 трлн.