Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Захро Эршади, представитель Ирана в ООН, заявила, что международное сообщество должно продолжать подчеркивать необходимость создания инклюзивного правительства в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

«Мы ожидаем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпримут серьёзные шаги для создания инклюзивного правительства, включающего представителей всех политических и этнических групп», — сказала Эршади.

«Иран продолжает взаимодействовать со всеми сторонами в Афганистане, в том числе с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), для решения различных проблем», — добавила она.

Недавно в Иране состоялась встреча между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления для поиска мирного решения проблем Афганистана.

Эршади заявила, что Иран ведёт переговоры с официальными лицами других стран, а также с ООН о формировании инклюзивного правительства в Афганистане.

В то же время представитель Ирана выразила глубокую обеспокоенность ростом террористической активности в Афганистане. Захро Эршади сослалась на недавний отчёт ООН, в котором говорится, что атаки террористических групп, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), активизировались и распространились за пределы Кабула и восточного Афганистана.

Эксперты ООН говорят, что террористические группы сейчас имеют больше свободы, чем когда-либо в истории Афганистана.

Представитель Ирана заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны взять на себя обязательства по борьбе с терроризмом и обеспечить, чтобы Афганистан больше не был убежищем для террористических групп, таких как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).