Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Количество погибших при наводнении в Орске увеличилось до четырёх человек, сообщил 6 апреля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

В комментарии под видео канал сообщил, что вода в Орске продолжает прибывать. К настоящему моменту свыше четырёх тысяч человек, включая тысячу детей, вывезли из зоны подтопления в безопасные районы.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля власти Оренбургской области проинформировали жителей об угрозе прорыва дамбы в Орске из-за сильного подъёма уровня воды в реке Урал. Людей начали эвакуировать в безопасные районы. В ночь на 6 апреля дамбу прорвало. В Орске часть домов полностью оказалась под водой.

Правительство региона уточнило, что дамба разрушилась не полностью, прорыв произошёл в одном месте и сейчас специалисты заняты устранением последствий аварии. Эвакуация людей продолжается.

Ранее стало известно, что при патрулировании спасателями затопленных районов Старого города в Орске нашли тела трёх человек.